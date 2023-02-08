Иногда ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу отключать и не нужно, отметил Сергей Коваленко.

В компании-поставщике электроэнергии YASNO объяснили, почему одни дома в Киеве отключают от электроэнергии, а другие - нет.

"Несмотря на довольно сильные морозы (для этой зимы), сегодня остаемся в графиках. В последнее время (особенно после того, как в Киеве увеличили объемы потребления) часто вижу вопрос, почему во время темно-серых слотов в графиках отключаются не все дома, которые есть в одной группе. Хотя раньше все отключались вместе", - сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Он отметил, что ответ на этот вопрос прост.

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"Иногда ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу отключать и не нужно", - сообщил он.

"Если лимиты и характер потребления позволяет, коллеги из ОСР не выключают всех клиентов, входящих в одну группу. А ограничиваются лишь той частью, что нужна. Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, разумеется, всех отключать и не нужно. В то же время коллеги следят за справедливым распределением. Это означает, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра в условиях таких же ограничений - 5-10 подгруппы. И наоборот", - отметил Коваленко.

Отключение света в Украине: детали

По данным НЭК "Укрэнерго", в Украине растет уровень потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха. Наибольший дефицит наблюдается в вечерние часы.

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к энергии.

Энергетикам удалось выделить дополнительные объемы электроэнергии для Одесской области, ситуация с электроснабжением улучшается.