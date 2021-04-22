Кредит в объеме до 140 млн евро будет взят под гарантию Киевсовета.

Киевский городской совет планирует привлечь 140 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития для модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты Киевсовета 93 голосами поддержали решение о привлечении кредита коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Читайте такжеКиев закрывает отопительный сезон

В частности, предприятию предоставлено разрешение на совершение всех необходимых соглашений, а киевский мэр Виталий Кличко уполномочен подписать от имени Киевсовета договор гарантии с ЕБРР.

Как сообщают в Киевсовете, планируется, что кредит в объеме до 140 млн евро будет взят под гарантию Киевсовета в этом году. Ожидаемый срок погашения кредита ЕБРР - до 13 лет с даты заключения кредитного договора. Источник возврата - за счет тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку.

По словам директора Департамента финансов Владимира Репика, что касается окупаемости проекта, то ЕБРР рассматривал этот проект как самоокупающийся. "То есть субъект хозяйствования коммунального сектора берет средства, получит за счет этого экономию и за ее счет сможет рассчитаться. Бюджетная поддержка не предвидится", - подчеркнул он.

Городские власти ожидают, что сумма ежегодной экономической выгоды от внедрения инвестиционного проекта составит около 22 млн евро.

Что этому предшествовало

12 апреля в Киеве началось отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

31 марта Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля, однако из-за похолодания завершение отопительного сезона было перенесено.

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение трех дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая