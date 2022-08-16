Парламент должен принять это решение как можно скорее, затягивание может дестабилизировать рынок.

Подорожания бензина и дизтоплива вследствие возврата акциза на топливо не будет, но действовать надо быстро, чтобы не спровоцировать очередной дефицит топлива.

Об этом заявил аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко, пишет Forbes Украина.

Парламент должен принять это решение как можно скорее, затягивание может дестабилизировать рынок.

"Игроки будут стараться успеть привезти как можно больше горючего до введения акциза", – отметил он. Поскольку рынок сейчас профицитный, это, по его словам, приведет к падению цен и заработков трейдеров.

Импортировать станет невыгодно, и в в сентябре–октябре, когда сезонно растет потребление, снова может вернуться дефицит, считает Сиренко. "Подобные решения надо делать быстро и тихо", – говорит он.

Впрочем Рада может проголосовать за законопроект до конца августа. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

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