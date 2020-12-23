Финансовый план предприятия предусматривает получение по итогам года 11,5 млрд грн чистой прибыли.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год, которым предусматривается увеличение зарплатного фонда в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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При этом, министр финансов Украины Сергей Марченко не поддержал голосование за документ и отметил, что ряд его норм требуют пересмотра. В частности, в финансовом плане предусмотрено получение прибыли 11,5 млрд грн, но при этом компания за 9 месяцев уже получила убыток 18,7 млрд грн.

Кроме того, Марченко считает необходимым пересмотреть доходную и расходную части с учетом выявленных государственной аудиторской службой нарушений. Также он считает необходимым пересмотреть механизм зачисления сомнительных долгов.

По информации Марченко в проекте финансового плана предусмотрено 13,3 млрд куб. м добытого газа при том, что согласно утвержденной правительственной концепции, этот показатель должны быть на уровне 21 млрд куб. м газа

«Необходимо пересмотреть финансовый план в части фонда оплаты труда. Его предлагается увеличить в два раза и затраты на оплату труда одного сотрудника: на 56% - для членов правления, на 75% - для сотрудников», - сказал министр.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина