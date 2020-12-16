Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести 100% в уставном капитале "Надра Юзовская" у национальной акционерной компании "Надра Украины" и "Укрнаукагеоцентр".
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня.
"НАК "Нафтогаз Украины" фактически приобретет Юзовскую газоносную площадь. Это большое месторождение, которое не один год фактически простаивает, а государство теряет возможности для получения прибыли и увеличения добычи собственного украинского газа", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно проекту распоряжения КМУ, переход прав на стопроцентную долю в "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины, который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.
Что этому предшествовало
- Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приобрела более 50% в уставном капитале компании "Надра Юзовская", о чем свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета Украины, который в связи с этим начал рассмотрение дела о концентрации.
- В "Нафтогазе" заявили, что готовы в кратчайшие сроки возобновить разведочные работы на Юзовской газовой площади.
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