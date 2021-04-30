Режим регулируемой цены на газ для тепловиков был продлен на 20 дней.

Кабинет министров продлил режим специальных обязательств на рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой правительством цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоназначенный глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил во время своей первой пресс-конференции.

Читайте также«Нафтогаз» поднял майский тариф для теплокоммунэнерго

По его словам, в последний день его пребывания в должности и.о. министра энергетики 28 апреля правительство продлило режим спецобязательств для теплопоставщиков.

«Мы продолжили этот режим на 20 дней. Было это сделано для того, чтобы дождаться подписания соответствующего закона, который решит ряд проблемный вопросов для теплопоставляющих предприятий», - сказал он.

Глава "Нафтогаза" допустил, что этот режим также может быть продлен и дальше.

По его словам, также команда Витренко постарается решить проблему долгов на рынке газа.

Что этому предшествовало

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина