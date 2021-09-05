Также в министерстве отметили, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.

По состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

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"В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона - одна из важнейших задач, которую сейчас имеет государство", - отметил глава министерства Алексей Чернышов.

Также он отметил, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.

"Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ (теплокоммунэнерго - УНИАН). В частности, продолжается работа над законом 1639 относительно компенсации разницы в тарифах", - добавил он.

Отопительный сезон в Украине

В августе в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что из-за низкой активности производителей тепла относительно заключения трехлетних соглашений на закупку природного газа, своевременный старт отопительного сезона в Украине - под угрозой.

Запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые "Нафтогаз Украины" планирует накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

Автор: Павел Степанец