Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС критическая.

Из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Об этом в Facebook написал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте такжеСтарт отопительного сезона в Украине находится под угрозой - "Нафтогаз"

"В конце концов Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период. Замечу, что одним из обязательных условий для присоединения ОЭС к европейской сети ENTSO-E (один из приоритетов правительства) является работа ОЭС Украины в автономном режиме. С импортом из РФ и РБ - это станет миссией невыполнимой", - отметил эксперт.

Он отметил, что ситуация с накоплением угля в Украине на складах ТЭС критическая.

По данным госкомпании "Укрэнерго", по состоянию на 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше утвержденного Минэнерго графиком накопления топлива.

В условиях низких складов угля государственные и частные компании начали импорт. Низкие запасы угля являются следствием ценовых провалов, имевших место в апреле-июле нынешнего года.

По его словам, пока рынок электроэнергии будет регулироваться административными методами через перманентную смену правил, к тому времени рассчитывать на его стабильную работу не стоит, поскольку постоянная неопределенность не дает возможности базовым энергетическим компаниям планировать их производственные программы, должны быть подкреплены реальными экономическими факторами.

Импорт российской и белорусской электроэнергии:

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

Дефицит энергетического угля:

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в 2020 году сократила добычу угля, по сравнению с 2019 годом, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

19 января 2021 года государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявляла о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Украина в январе-марте 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% - до 474,5 млн долл.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 7 по 14 апреля текущего года увеличились на 22% – до 658 тыс. тонн.

В середине июля из-за нехватки топлива были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а по причине вывода в аварийный ремонт не работали еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе оставались 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

В свою очередь, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не беспокоиться из-за массовой остановки тепловых энергоблоков и заверил что "все будет хорошо".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала крупнейших в Украине производителей тепловой энергии на 6 млн грн из-за низких запасов угля в зимний период 2020-2021 годов, что привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии.

По состоянию на 16 июля общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ составили 1,1 млн тонн, что меньше планового показателя.

5 августа 2021 года украинцев предупредили, что отопительный сезон может оказаться рекордно холодным.

По состоянию на 26 августа 2021 года в Украине на складах ТЭС находилось в 2 раза меньше угля, чем было запланировано на конец августа.

Автор: Игорь Орел