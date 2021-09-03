До начала отопительного периода госкомпания планирует дополнительно закачать в хранилища еще 1 млрд кубометров газа.

Запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые "Нафтогаз Украины" планирует накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Нафтогаз Украины".

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Отмечается, что по состоянию на 1 сентября в отечественных подземных хранилищах (ПХГ) накоплено более 18 млрд куб.м газа — это почти 60% от общей емкости подземных хранилищ Украины, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

При этом до начала отопительного периода госкомпания планирует дополнительно закачать в хранилища еще 1 млрд кубометров газа.

"К началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд куб. м газа в украинских ПХГ. Такого объема будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,3 млрд кубометров газа, который принадлежит иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все остальные запасы либо реализованы на украинском рынке, либо и в дальнейшем остаются в ПХГ", ‒ отметил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Отопительный сезон: что необходимо знать

В начале июня 2021 года премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Украине отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

10 июня 2021 года Кабмин утвердил минимальный запас газа для украинских хранилищ.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на начало сентября составляли 18,2 млрд кубометров, что почти на 30% меньше прошлогодних показателей.

Автор: Игорь Орел