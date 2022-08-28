Илон Маск заявил о поддержке атомной энергетики.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину американский бизнесмен Илон Маск заявил о поддержке атомной энергетики.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Страны должны увеличить производство атомной энергии! Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их", – написал Маск.

Відео дня:

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down. — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Война в Украине и помощь Илона Маска:

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

В РФ за этого даже стали угрожать Маску. В частности, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

22 августа 2022 года Украина получила еще 5 тысяч станций Starlink от поляков.

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