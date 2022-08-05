В России принято решение повышать уровень напряженности вокруг атомных объектов, отметил Александр Коваленко.

Сегодняшний обстрел Запорожской АЭС российскими оккупантами – это очередная демонстрация бессилия и отчаянья "недофюрера" Владимира Путина. Однако, в ходе очередного спектакля россияне и вправду могут довести ситуацию до катастрофы.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Угрозы ядерным оружием уже никого не пугают. Все прекрасно понимают насколько это ничтожный блеф и каждое новое блеянье российских пропагандистов о применении ЯО вызывает скорее смех, чем страх", – отметил он.

По его мнению, в России принято решение повышать уровень напряженности вокруг атомных объектов, намекая миру на вероятность второго Чернобыля.

"Вот только эти намеки такие же никчемные как и в случае с ЯО. Взрывать станцию они не станут, ведь проще уж взорвать ядерную бомбу. Но их бездарные провокации, выполняются их бездарным оружием, траектория полета которого не всегда, а точнее - всегда непредсказуема. А потому, в ходе очередного спектакля они и вправду могут довести ситуацию до катастрофы", – предупредил эксперт.

Коваленко считает, что МАГАТЭ и ООН "давно пришла пора шевелиться, а не обтекать": "Возможно, хоть сейчас они начнут выполнять свои функциональные обязанности, а не просто будут существовать, ради того, чтобы просто считалось".

Обстрел Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожской тепловой электростанции.

Позже стало известно об обстрелах жилых кварталов Энергодара (город остался без воды и света) и новом ударе по территории возле АЭС. В "Энергоатоме" предупредили о серьезной угрозе утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Вас также могут заинтересовать новости: