Ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу линию 750 кВ, которая была повреждена сегодня в результате ракетной атаки россиян.

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено по двум линиям питания - внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская" снова подключена.

"11:00: Ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу линию 750 кВ. ЗАЭС уже запитана по двум линиям", - сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В энергокомпании напомнили, что высоковольтная линия 750 кВ, которая была основной линией питания ЗАЭС, была выведена из работы в результате сегодняшней вражеской атаки. После ударов оккупантов энергопитание ЗАЭС происходило только по резервной линии 330 кВ, которая была восстановлена ремонтными бригадами "Укрэнерго" 14 марта.

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Ракетная атака на энергосистему

Как сообщал УНИАН, российские захватчики нанесли массированные комбинированные атаки по Украине этой ночью. Около 7 утра в Энергоатоме заявили, что Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута, поскольку во время ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция осталась соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждения в результате очередного российского обстрела.

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа есть угроза развития ядерной и радиационной аварии.

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