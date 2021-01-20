Игорь Орел

В прошлом году Украина заработала на транзите газа более 2 миллиардов долларов. Российский «Газпром» полностью оплатил предусмотренные контрактом бронирование на транспортировку 65 миллиардов кубометров годовых. Однако, фактический объем транзита в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров – рекордно низкий показатель за все годы независимости Украины.

Отечественная газотранспортная система способна ежегодно обеспечивать транзит в объеме 150 миллиардов кубометров. То есть, в прошлом году загрузка ГТС составила менее 40 процентов, а в последующие годы этот показатель может опуститься еще ниже.

Пятилетним контрактом на транзит газа между госхолдингом «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» предусмотрено, что российская компания обязана прокачивать через нашу национальную газотранспортную систему 65 миллиардов кубометров лишь в первый год, а в последующие четыре года – 40 миллиардов. Соответственно, пропорционально падению объемов будут снижаться и доходы от транзита.

Да, «Газпром» может ежегодно прокачивать и больше 40 миллиардов кубометров, заплатив дополнительно за каждый «лишний» кубометр. Однако, это будет завесить от уровня спроса на газ в Европе, на который Украина повлиять не может.

Цель путинской России – не допустить становления Украины как успешного государства

Полностью остановить транзит своего газа через Украину – одна из ряда стратегических задач, которые российское руководство реализует последние десятилетия в отношении нашей страны. Цель путинской России – не допустить становления Украины как успешного государства, избравшего европейский путь развития, вернуть нашу страну в зону своего влияния.

Главным оружием агрессивного северного соседа в этой «транзитной войне» является строительство обходных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Турецкий поток».

В 2012 году, когда полноценно заработала первая нитка «Северного потока», транзит газа через Украину упал до 80 миллиардов кубометров, тогда как в предыдущие годы ежегодный объём транзита стабильно был выше 100 миллиардов кубометров, за исключением кризисных 2009-2010 годов.

Читайте такжеСтало известно, как запуск "Турецкого потока" повлияет на объемы транзита газа через Украину

В 2020 году на полную мощность заработал «Турецкий поток», что, по оценкам «Оператора ГТС Украины», привело к падению транзита через нашу страну еще на 15 миллиардов кубометров.

Завершение строительства «Северного потока 2», а также продление «Турецкого потока» вглубь Балканского полуострова приведет к полной остановке транзита через Украину, что помимо потери двух миллиардов долларов ежегодных доходов также создаст риски для стабильного газоснабжения внутри страны.

Стоит отметить, что недавно «Газпром» все-таки признал, что из-за «политического давления», а именно санкций США, проект «Северный поток 2» может быть приостановлен или вовсе прекращен. Однако, это не означает, что наша страна может почивать на лаврах.

Во-первых, можно не сомневаться, что Владимир Путин так просто от своей маниакальной идеи прекращения транзита через Украину не отступит.

Во-вторых, самой Украине необходимо уже сейчас выстраивать стратегию исходя из того, что после 2024 году страна, скорее всего, не будет осуществлять транзит газпромовского газа.

Поэтому, уже сейчас должен быть разработан план оптимизации газотранспортной системы, проектная мощность которой в 150 миллиардов кубометров, очевидно, станет излишней.

Также Украина на международном уровне должна поднимать вопрос о монопольном положении «Газпрома» при экспортных поставках газа из России в Европу.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снятие ограничений на экспорт газа в Украину из стран Центральной Азии, а также независимыми от «Газпрома» российскими поставщиками позволит увеличить загруженность нашей национальной газотранспортной системы, а также снизит цены на ресурс внутри страны.

Пока такая возможность заблокирована руководством России, что нарушает европейское энергетическое законодательство. Однако, выстраивание единого энергетического фронта Евросоюзом, новым правительством США, международными судами и антимонопольными органами могут поспособствовать восстановлению справедливости в вопросе поставок и транзита газа в Европу.

Читайте такжеЦена на газ в 2021 году: украинцам озвучили условия для снижения тарифа

Украина от этого серьезно выиграет.

Важную роль в развитии национальной газотранспортной системы должно также сыграть наращивание собственной добычи газа. В случае прекращения или снижения транзита до минимальных значений именно внутренняя добыча сможет обеспечить стабильное газоснабжение внутри страны по приемлемым ценам.

Кроме этого, украинская ГТС может сохранить свое стратегическое значение для Европы в контексте будущего водородной энергетики, развитие которой форсируется крупнейшей экономикой Евросоюза – Германией.

Украина может стать крупным поставщиком водорода в Европе

Украина может стать крупным поставщиком водорода в Европе, используя мощности своей газотранспортной системы. Наша страна не имеет права упустить такую возможность.

Мир стремительно меняется, и у национальной ГТС все еще сохраняется шанс сохранить свое стратегическое значение, однако, для этого придется меняться не менее стремительно.

Игорь Орел

Читайте все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram