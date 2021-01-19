"Газпром" намерен завершить строительство трубопровода, "как только это станет разумно возможным".

Российский "Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" может быть отложен или приостановлен.

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, причиной для принятия такого решения в "Газпроме" называют политическое давление.

В то же время, как сообщает ТАСС, "Газпром" заявил, что намерен завершить строительство трубопровода, "как только это станет разумно возможным".

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - заявили в "Газпроме".

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко