Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики.

Правительство назначило Юрия Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что правительство решило освободить от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению.

Также сказано, что Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины.

Читайте такжеВитренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на пост министра энергетики

В сообщении сказано, что распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу.

Смена руководства Минэнерго: что этому предшествовало

20 ноября Кабмин уволил исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначил на эту должность заместителя министра энергетики Юрия Бойко. Буславец исполняла обязанности министра с апреля 2020 года.

17 декабря Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

21 декабря, Буславец сообщила, что подала в отставку с должности первого заместителя министра энергетики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк