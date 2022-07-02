По состоянию на 1 июля цена нефти марки Brent составляла $111за баррель, WTI - $108 за баррель.

Мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" $380 за баррель, если Россия под давлением санкций решит сократить добычу и экспорт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co.

Отмечается, что уменьшение ежедневных поставок на 3 млн баррелей приведет к повышению цен на нефть в Лондоне до $190.

Как отмечают аналитики, РФ может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей без чрезмерного ущерба для экономики. Такое сокращение может привести к повышению цены на нефть до "стратосферных" $380 за баррель.

Как напоминает Bloomberg, страны "Большой семерки" разрабатывают механизм ограничения цены на российскую нефть, пытаясь закрутить гайки на военной машине Владимира Путина в Украине.

"Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цены заключается в том, что Россия может решить ответить сокращением экспорта, - пишут аналитики. - Вполне вероятно, что правительство РФ может отомстить, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Скованность мирового нефтяного рынка на стороне России".

По состоянию на 1 июля цена нефти марки Brent составляла $111 за баррель, WTI – $108 за баррель.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

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