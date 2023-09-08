В осенне-зимний период существует угроза обстрелов украинских энергетических объектов российскими оккупантами.

Российские захватчики осенью и зимой будут бить по украинским объектам энергетики ракетами и ударными дронами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал журналистам.

"Речь идет о комбинированных угрозах, которые сейчас мы наблюдаем - одновременном использовании ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Также Юсов рассказал, кто будет руководить нанесением этих ударов после отстранения от должности генерала Сергея Суровикина, который был главнокомандующим Воздушно-космических сил РФ.

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"Оккупационная армия и штаб - это не только Суровикин. Энергетики и те специалисты, которые причастны к военным преступлениям, собственно будут привлечены к разработке подобных сценариев, и военно-политическое руководство государства-агрессора, и новые руководители, которые будут на новых должностях, вполне будут отвечать за это", - сказал Юсов.

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский энергетический террор уже начался: 6 сентября ночью вражеский дрон попал в энергетический объект в Одесской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

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