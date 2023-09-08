Тепловики будут делать все возможное, чтобы обеспечить своих потребителей теплом.

Отечественные теплогенерирующие предприятия в этот отопительный сезон сработают не хуже, чем прошлой зимой. Такую уверенность в интервью УНИАН высказал президент межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

"Хуже, чем в прошлом году, мы не сработаем. Я не прогнозирую, что Россия в несколько раз увеличит свои атаки. Думаю, что наоборот – их будет меньше. Да и мы сильнее стали", – отметил он.

В то же время эксперт признал, что во многом прохождение зимы будет зависеть от атак россиян на объекты украинской энергосистемы, в том числе – на котельные предприятий отрасли теплокоммунэнерго. Впрочем, тепловики готовятся к различным вариантам развития событий и будут оперативно реагировать на возможные обстрелы, чтобы обеспечить своих потребителей теплом.

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"Здесь что-то прогнозировать сложно. Мы подготовимся не хуже, чем в прошлом сезоне, но многое зависит от фашистской Московии. Если будут бомбить, то будем выходить из той ситуации, которую будем иметь, чтобы обеспечить наших потребителей надлежащим уровнем отопления", - сказал он.

Российские атаки на энергосистему Украины

В октябре 2022 года российские оккупанты начали методично бомбить объекты критической инфраструктуры Украины. С того времени по март 2023 года Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС. Всего в объекты энергетической инфраструктуры попали 255 вражеских ракет и дронов.

В начале августа 2023 года председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский отметил, что в результате российской агрессии украинские ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили лишь на 482 млн грн, то есть, менее 2%.

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