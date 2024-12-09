Во вторник, 10 декабря, в течение дня время и объем ограничений будут применяться как для бытовых так и промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" сообщили, что для бытовых потребителей графики будут действовать с 07:00 до 22:00. "Для бытовых потребителей: 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений; 08:00 - 19:00 - две очереди отключений; 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Для промышленности и бизнеса отключения будут также с 07:00 до 22:00.
"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится сообщении "Укрэнерго" в Telegram.
В "Укрэнерго" добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - призвали украинцев.
Ситуация с энергосистемой в Украине
РФ делает все возможное, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперт также добавил, что на восстановление поврежденного оборудования уходит от 10 до 14 дней.