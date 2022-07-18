В ОПЕК признали, что с тех пор, как Путин начал накапливать силы, рынки нефти пострадали.

У ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) есть дополнительные свободные мощности и возможность для увеличения добычи нефти.

Об этом после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию заявил старший советник Госдепа по вопросам энергетики Амос Гохштайн, сопровождавший американского лидера в поездке.

"Как раз перед тем, как президент объявил о своей поездке, всего за несколько дней до того, ОПЕК+ совершила серьезный сдвиг и своей политике. Там признали, что с тех пор, как Путин начал накапливать силы, рынки пострадали. … Было объявлено об увеличении предложения более чем на 50% в июле и августе. И я, основываясь на том, что мы услышали в поездке, вполне уверен, что мы увидим еще несколько шагов в ближайшие недели", - сказал Гохштайн.

Советник не стал озвучивать, сколько свободных мощностей есть в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и других странах ОПЕК.

"Но есть дополнительные свободные мощности, есть место для увеличения производства. Как мы сообщили производителям в Соединенных Штатах, в течение последних нескольких месяцев и недель у нас были переговоры с ОПЕК. И я считаю, что еще есть возможность увидеть дополнительные шаги", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: