В НКРЭКУ предупредили, что повышать стоимость тарифа будут постепенно в несколько этапов.

Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупредила украинцев о планах повысить тариф на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Соответствующее постановление регулятор пообещал рассмотреть до конца марта, говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что платежки украинцев "за воду" могут повыситься на 60 грн (тариф вырастет более чем на 14%).

Соответствующее повышение анонсировали в два этапа: сначала вода "подорожает" на 12,3% с 1 апреля 2023 года, а уже с 1 июля 2023 года - тариф составит +14,1%.

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"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 грн", – говорится в сообщении.

При этом итоговая сумма в платежке может варьироваться в зависимости от того, услугами какого водоканала пользуется та или иная семья.

В НКРЭКУ напомнили, что в структуре тарифа предусмотрены расходы на электроэнергию, закупку воды у других водоканалов, горюче-смазочные материалы, реагенты, ремонт и амортизацию, а также оплату труда.

Весной украинцев ожидает глобальное повышение тарифов

Напомним, что ранее регулятор НКРЭКУ анонсировал для населения повышения ряда основной категории тарифов уже весной 2023 года.

В частности, там рассматривают введение новых расценок на потребление электроэнергии. На данный момент у регулятора есть несколько сценариев повышения тарифа.

Расчет будет основываться с учетом разрушений в энергетике и других факторов, отметил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский. Он также уточнил, что украинцам могут повысить тариф на горячую воду, тепло и газ.

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