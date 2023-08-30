Для большинства украинцев будет действовать тариф на уровне 7,96 грн за кубический метр.

Газоснабжающие компании обнародовали новые тарифы на газ для бытовых потребителей, которые будут действовать в сентябре.

Как сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами, по сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо не изменятся.

В зависимости от компании, стоимость кубометра газа в сентябре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубический метр.

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При этом у семерых поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у пятерых – выше этого показателя. Самую низкую цену предлагает энергетическая компания "ЭРУ людям" - 7,70 грн за кубический метр, а самую высокую "Ритейл Сервис ТМ "Світлогаз " - почти десять грн за кубический метр.

При этом, стоит напомнить, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,4 млн украинских домохозяйств. Они покупают топливо по гарантированной и неизменной цене 7,96 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Тарифы на газ

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, тарифы на газ для населения во время предстоящего отопительного сезона останутся на уровне 7,96 грн за кубометр,

Кроме того, 22 августа Кабинет Министров продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа, что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло.

В мае 2022 года в обслуживание в "Нафтогаз Украины" были внезапно переведены около 10 млн потребителей. Таким образом, государственный холдинг вытеснил газовые компании, которые работали во всех регионах страны под брендом "твой Газсбыт" и сконцентрировал в "своих руках" поставки для 98 процентов украинских домохозяйств.

Национальный оператор газораспределения - компания "Газсети", которая входит в структуру группы "Нафтогаз Украины", предоставила пошаговую инструкцию, как действовать украинцам, чтобы перестать платить за газ и его распределение, если дом разрушен или в нем никто не проживает.

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