Сейчас правительство ищет альтернативу.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек уверяет, что Германия готова прекратить поставки российской нефти.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", - заявил министр.

Доля российской нефти составляет всего 12%. "И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведт-на-Одере", - отметил Хабек.

Сейчас правительство ищет альтернативу. Хабек уверен, что ее удастся найти "в ближайшие дни".

Во время встречи Хабека с польской коллегой речь шла о том, что порт Гданьска может сыграть ключевую роль в снабжении завода топливом по морскому пути.

В настоящее время предприятие подключено к трубопроводу "Роснефти".

Издание отмечает, что до сих пор Хабек утверждал, что независимость Германии от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный ущерб экономике страны.

Украина настаивает на введении Евросоюзом нефтяного и газового эмбарго против России, однако среди членов ЕС единодушия на этот счет нет.

Вас также могут заинтересовать новости: