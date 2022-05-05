Германия долгое время способствовала строительству российских газопроводов.

Германия, Венгрия, Австрия заявили, что им будет трудно в ближайшее время отказаться от российского газа, однако в таком заявлении есть политическая составляющая.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Альтернативные источники известны, они есть. Конечно, в течение года, двух или даже пяти какую-либо альтернативную трубопроводную систему для поставок газа, например, из Центральной Азии или Ирана в Европу сделать невозможно. На это требуется добрый десяток лет", - отметил эксперт.

Гончар также напомнил, что Германия долгое время способствовала строительству российских газопроводов.

"Все последние десятки лет Германия смотрела только в сторону России и способствовала строительству российских трубопроводов - "Северный поток-1 и 2". Поэтому когда немцы задают спекулятивный вопрос: "А чем мы заменим газ?", то им можно вспомнить: что вы делали в 2000-х годах? Почему только помогали строить русским потоки через Балтику? Почему не обращали внимания на туркменский газ? Ведь эта страна номер четыре по запасам в мире", - отметил эксперт.

По словам Гончара, быстрой альтернативой российскому газу может стать сжиженный газ.

"Если говорить о скорой альтернативе, то, прежде всего, это сжиженный природный газ. Но его, конечно, недостаточно на рынке", - заявил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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