На определенном этапе в таких дискуссиях нужен мир с политической и правовой точки зрения, отметил он.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт призвал не смешивать ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2" и разногласия с Москвой в политической сфере, а также с вопросами по защите прав человека.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Северный поток-2", так сказать, почти подключен к сети, и лишь отсутствие юридических разрешений препятствует окончательному началу работы. На определенном этапе в таких дискуссиях нужен мир с политической и правовой точки зрения", - сказал Кюнерт в интервью агентству Reuters, опубликованном в субботу, 8 января.

Кюнерт отметил, что "Северный поток-2" не стоит смешивать с реакцией на "разногласия между Россией и Украиной".

Читайте такжеЭксперты спрогнозировали, какое влияние на энергетику Украины окажет ситуация в КазахстанеВ плане этих вопросов у Берлина есть четкая позиция и дипломатическая стратегия, подчеркнул политик.

Газопровод "Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

По мнению Международного валютного фонда, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40% - до 1,2 млрд долл. в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о неприемлемости использования проекта "Северный поток-2" в качестве оружия.

21 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что новая коалиция Германии не имеет 100% единства относительно российского газопровода "Северный поток-2".