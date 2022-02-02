Объем экспорта упал на 41,3% в годовом выражении.

По итогам января 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Объем экспорта упал на 41,3% в годовом выражении — до 11,4 млрд кубометров.

В то же время поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растут. Кроме того, увеличился экспорт в отдельные европейские страны: в Болгарию — на 20,6%, в Боснию и Герцеговину — на 12,9%.

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По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период.

Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составлял всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Ситуация с газом в Украине:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через территорию Украину, до 107 млн куб. м. в сутки.

Ситуация с газом в Европе: