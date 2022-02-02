По итогам января 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья.
Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
Объем экспорта упал на 41,3% в годовом выражении — до 11,4 млрд кубометров.
В то же время поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растут. Кроме того, увеличился экспорт в отдельные европейские страны: в Болгарию — на 20,6%, в Боснию и Герцеговину — на 12,9%.
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По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период.
Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составлял всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.
Ситуация с газом в Украине:
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.
- 1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через территорию Украину, до 107 млн куб. м. в сутки.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.