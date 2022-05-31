С 1 июня датская компания Orsted и немецкая Shell не будут получать газ от "Газпрома".

Российский "Газпром" объявил о полной остановке поставок газа датской компанией Orsted Salg & Service A/S и немецкой компании Shell Energy Europe Limited в связи с неуплатой за голубое топливо в рублях.

Об этом говорится в заявлении "Газпрома" в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Orsted платеж за поставки газа в апреле.

"В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил Orsted о прекращении поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента оплаты в соответствии с порядком", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Газпроме заявили, что компания Shell Energy Europe Limited также уведомила "Газпром экспорт", что не намерен осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях. При этом, максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд куб. об.

"В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил Shell Energy Europe Limited о прекращении поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента оплаты в соответствии с порядком", - сказано в сообщении "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, 31 мая российский "Газпром" объявил о полной остановку поставок газа нидерландской компании GasTerra в связи с неуплатой в рублях.

Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые также отказались от оплаты в рублях.

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