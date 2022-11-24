10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения и активного уничтожения агрессором энергетический инфраструктуры Украины, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу по оказанию Украине помощи.

Об этом в Twitter заявила президент Европарламента Роберта Метсола, отметив, что речь идет о сборе генераторов для Украины в больших объемах.

"10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России. Мы можем помочь", - заявила Метсола.

Видео дня

Она добавила, что Европарламент и Европейская ассоциация городов запускают акцию #ГенераторыНадежды, чтобы обеспечить генераторами украинцев.

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022

Война и удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия вновь ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что в энергосистеме случился блэкаут.

Вас также могут заинтересовать новости: