Власти Германии рассчитывают на собственные силы и надеются выдержать газовый кризис.

Власти Германии выступили против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек в интервью ZDF.

Он подчеркнул, что запуск российского трубопровода "категорически невозможен", поскольку это будет означать увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить.

"Это было бы поднятием белого флага", - сказал Габек.

По поводу разрешения газового кризиса, Габек отметил, что Германия до сих пор достаточно хорошо переживала кризис.

"Мы сильная страна с сильным взаимодействием между людьми... Путин увидит, насколько мы сильны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля стало известно, что из-за значительного сокращения поставок российского газа в Германию, в стране будут уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничат часы подачи горячей воды и температуру отопления.

Министр экономики страны Роберт Габек призвал население экономить энергию.

"Ситуация на рынке газа напряженная и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не ухудшится, - сказал он. - Мы должны быть готовы к тому, что ситуация станет критической".

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