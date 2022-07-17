Для выхода из проекта и погашения своих обязательств фонд готов заплатить 12 млн евро.

Германский общественный фонд, созданный для помощи российскому "Газпрому" в завершении строительства газопровода "Северный поток- 2", хочет разорвать все связи с проектом.

Для этого фонду придется заплатить 12 млн евро ($12,10 млн), чтобы погасить обязательства перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG, сообщил газете Welt am Sonntag глава фонда Эрвин Зеллеринг.

Газета отметила, что фонд пока не уточнил, станут ли санкции препятствием для перевода денег.

Созданный в 2021 году на пожертвование в 20 млн евро от компании Nord Stream 2 AG и 200 тыс. евро от правительства Мекленбург - Передняя Померания, фонд имеет коммерческое подразделение для покупки и владения активами, необходимыми для завершения проекта.

В феврале Германия приостановила строительство газопровода стоимостью $11 млрд после разрыва отношений с Москвой в преддверии вторжения России в Украину. Вскоре после этого премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания объявил, что фонд будет ликвидирован.

Зеллеринг, глава фонда, сообщил изданию, что его учреждение хочет разорвать все связи с "Северным потоком-2" после выплаты 12 млн евро по обязательствам швейцарской компании Nord Stream 2 AG.

Около 10 млн евро из общей суммы приходятся на доходы от продажи оборудования, приборов и материалов, а также закупок, которые в свое время финансировала компания Nord Stream 2, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на фонд.

Кроме того, фонд вернет компании 2 млн евро, которые он взял в качестве авансовых платежей, добавила газета.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

Вас также могут заинтересовать новости: