Президент заявляет, что если какая-либо компания или государство будут помогать РФ торговать нефтью, они также должны получить санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нефтяные ограничения против России, которые вскоре могут одобрить в рамках шестого пакета санкций в Европейском Союзе, должны касаться и так называемых нефтяных смесей.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения в социальной сети Facebook.

"В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения через продажу так называемых нефтяных смесей. Если какая-либо компания или государство будут помогать России торговать нефтью, они также должны получить санкции", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим глава государства заявил, что "любое спонсорство в интересах российской военной террористической машины должно прекратиться".

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза на следующей неделе могут одобрить постепенное нефтяное эмбарго и санкции против "Сбербанка", который до сих пор избегал ограничений.

В частности, Евросоюз планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предложенное нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года. При этом шестой пакет санкций ЕС может коснуться и Беларуси за пособничество в войне против Украины.

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