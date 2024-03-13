Вопреки санкциям, поставки оборудования идут через Китай, а иногда и просто напрямую.

Европейские компании в обход санкций поставили критически важное оборудование для российского энергетического проекта "Арктик СПГ 2". Об этом говорится в расследовании, проведенном изданием The Moscow Times совместно с некоммерческой организацией Arctida.

Хотя ЕС ввел запрет на продажу в Россию оборудования для производства сжиженного газа еще в мае 2022-го, поставки продолжались как минимум до января 2024 года. Основываясь на официальных данных российской таможни, журналисты выяснили, что в целом было поставлено оборудования минимум на 580 миллионов евро.

Крупнейшими поставщиками оказались компании из Италии (112 миллионов евро), Франции (31,6 миллиона евро), Германии (25 миллионов евро), Нидерландов (12,8 миллиона евро) и Испании (8 миллионов евро). В Россию оборудование завозили через Китай, но около 11% итальянских поставок в 2023 году шли напрямую из Италии.

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Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин отмечает, что производители не всегда могут отследить, куда идет проданное посредникам оборудование, но исключать прямой сговор он не готов.

Директор Arctida Илья Шуманов отметил, что как минимум часть проданного россиянам оборудования "довольно специфическая". "Поэтому мы считаем, что менеджеры европейских поставщиков должны были понимать, в каких проектах оно может быть использовано", — заключил он.

Россия обходит санкции: последние новости

Как писал УНИАН, Россия продолжает получать роскошные британские авто, несмотря на санкции. Транспортные средства, на поставку которых установлены ограничения, могут попадать в РФ через страны бывшего СССР.

Также мы рассказывали, что в Евросоюзе решили жестче наказывать причастных к обходу санкций. Для того, чтобы соответствующий закон начал действовать, его должны принять на заседании Совета Евросоюза.

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