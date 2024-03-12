Для того, чтобы соответствующий закон начал действовать, его должны принять на заседании Совета Евросоюза.

Депутаты Европарламента одобрили директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Благодаря такому решению будет введено общее определение нарушений и минимальные наказания за них. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента.

"Новый закон устанавливает согласованные определения нарушений, включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными организациями стран, находящихся под санкциями. Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций вопреки санкциям также будет наказываться", - объясняют в Европарламенте.

К примеру, наказание будет применяться к тем лицам, которые скрывают перевод средств, которые должны быть заморожены, истинное право собственности на имущество и предоставление необходимой информации. В то же время в законе говорится о том, что гуманитарная помощь или поддержка базовых потребностей человека не должна считаться нарушением санкций.

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"Российское вторжение выигрывает от мошенников, которые нарушают закон в Европе. Они должны быть пойманы, а форумный шопинг должен прекратиться. Нам нужно это законодательство, поскольку расхождения в национальных подходах создали слабые места и лазейки, и оно позволит конфисковать замороженные активы. Парламент применил амбициозный, гармонизирующий подход к закону, и даже если мы не смогли закрыть все лазейки, которые хотели, это является улучшением текущей ситуации и свидетельствует о нашей решительной поддержке Украины", - отметила после голосования докладчик Софи ин'т Вельд.

Однако закон еще должен одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу.

Замороженные активы РФ для Украины: последние новости

Ранее вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что западные страны начали чаще обсуждать передачу Украине замороженных активов РФ. По его словам, их Украина может использовать уже в конце 2024 года.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС - они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", - отметил он.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова предоставить Украине замороженные активы РФ.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если его не будет, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры", - объяснил он.

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