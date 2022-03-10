В частности, все министры энергетики государств G-7 выразили поддержку Украине и заверили в полной солидарности с украинским народом и готовности и дальше искать наиболее эффективные механизмы давления на агрессора в энергетической сфере.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что министры энергетики ЕС положительно отреагировали на синхронизацию украинской энергосети с европейской, сейчас эта работа продолжается.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook, об этом она доложила во время встречи стран G7 с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Кадри Симпсон отметила, что министры энергетики ЕС положительно отреагировали на заявку Украины на экстренную синхронизацию с европейской континентальной сетью ENTSO-E и что сейчас эта работа продолжается", - говорится в сообщении.

К тому же, еврокомиссар по вопросам энергетики отметила, что G-7 должен призвать Россию к ответственности относительно возможных рисков на территории ядерных объектов. И настаивала, что военные действия вокруг ядерных объектов необходимо прекратить, должна быть обеспечена постоянная безопасная эксплуатация ядерных объектов.

Как отмечается, министр энергетики Великобритании Квази Квартнег, поддерживая выступление еврокомиссара, в свою очередь призвал участников к всесторонней поддержки Украины.

Все министры энергетики государств G-7 выразили поддержку Украине и заверили в полной солидарности с украинским народом и готовности и дальше искать наиболее эффективные механизмы давления на агрессора в энергетической сфере.

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