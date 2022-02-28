Польша поддерживает Украину в вопросе скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E (Энергосистемой ЕС).
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Польша поддерживает Украину в контексте скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E", - говорится в сообщении.
По сообщению, 28 февраля состоялась онлайн-встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.
"Анна Москва выразила полную поддержку Украины со стороны Польши в контексте скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. В то же время, Польша намерена проводить работу с европейскими партнерами для всесторонней поддержки Украины в этом вопросе", - отметили в министерстве.
Также они добавили, что Польша уже поставляет энергоресурсы в Украину и готова продолжить поставки угля и топлива в необходимых количествах. Министры договорились о дальнейшей координации действий.
Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что энергосистема Украины работает стабильно, даже в изолированном режиме в условиях российской агрессии.
Как сообщал УНИАН, вчера, 27 февраля, Минэнерго попросило ЕС ускорить присоединение Украины к европейской энергосистеме.
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