Еврокомиссия сомневается в получении достаточной поддержки со стороны государств-членов ЕС для ограничения поставок российского газа.

ЕС может отказаться от введения верхнего потолка цен на российский газ, но настаивает на введении непредвиденных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, проект постановления об "инструменте аварийного электроснабжения", не содержит потолка цен ни на российский газ, ни на импортный газ.

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Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, когда она выступит со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза в среду, 14 сентября.

Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии в получении достаточной поддержки со стороны государств-членов ЕС для ограничения поставок российского газа.

Потолок цен на газ:

2 сентября 2022 года Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести ограничение цен на российский газ. Газовые хранилища Евросоюза заполнили на 80%.

Ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки смазки, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", - сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.

Между тем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.

10 сентября 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия готова к значительному снижению поставок газа из России.

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