Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа.

Израиль способен заместить около 10% объема газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году.

Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид, сообщает издание Deutsche Welle.

Также об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан.

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объем поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров – на 30% больше, чем в прошлом.

Также есть планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров в год.

Поставки газа в ЕС:

В июне 2022 года Евросоюз подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ будет добываться на израильских месторождениях, перерабатываться на египетских заводах и в сжиженном виде доставляться в Европу танкерами. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.

В июле Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа в ближайшие годы.

По итогам 8 месяцев 2022 года министерство энергетики Азербайджана заявило о рост экспорта газа и нефти. За 8 месяцев текущего года экспорт газа вырос на 23%. В Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа. В Турцию - 5,4 млрд кубометров. В Грузию-1,7 млрд кубометров. 17,6 из 21,8 млн. тонн добываемой нефти было экспортировано.

Ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки смазки, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", - сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.

Между тем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.

10 сентября 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия готова к значительному снижению поставок газа из России.

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