У этих двоих чиновников больше всего шансов стать преемниками Трампа.

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио – республиканцы, у которых больше всего шансов стать преемниками Дональда Трампа. Должности "второго лица" в государстве и главного дипломата принесли им очевидные политические выгоды. Однако по мере того как Трамп вступает в последние два года своего президентского срока, негативные стороны становятся всё более очевидными, пишет Axios.

Издание отмечает, что в последние недели Вэнсу и Рубио пришлось столкнуться с неприятными последствиями работы в команде Трампа – причем в крайне публичной форме.

Так, по данным источников, Трампа разочаровала критика со стороны Вэнса, который после выборов связал поражение республиканцев с войной.

Видео дня

На прошлой неделе, когда рядом с ним находился Трамп, Вэнсу задали вопрос: стоила ли война тех электоральных потерь, которые понесла Республиканская партия? Вэнс от прямого ответа уклонился.

"Я считаю, что решение принимает президент, а президент заявил, что поступил бы так снова. Моя же задача – поддерживать президента Соединенных Штатов", – сказал он.

Когда один из репортеров выкрикнул вопрос Рубио о возвращении Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора Nvidia, госсекретарь просто развернулся и ушел.

При этом Axios отмечает, что по вопросам войны с Ираном и ситуации вокруг Nvidia Вэнс и Рубио занимали противоположные позиции.

"Что касается Ирана, то Вэнс выступал против начала войны, но проиграл в этом споре. Рубио же был и остается одним из самых ярых защитников решения президента нанести удар – что может стать для него проблемой, если он решит баллотироваться в 2028 году, а война останется столь же непопулярной, как сейчас", - говорится в статье.

В ситуации с Nvidia Вэнс помог Трампу добиться возвращения Хуана, несмотря на сообщения о том, что Рубио предостерегал Трампа от этого шага.

В то же время, подчеркивает Axios, ни Вэнс, ни Рубио пока не заявили о намерении баллотироваться в президенты в 2028 году, хотя от Вэнса этого ожидают уже давно. Он планирует принять решение после Нового года, возможно, даже ближе к концу весны. Рубио же дал понять, что не станет выдвигать свою кандидатуру, если это сделает Вэнс.

Выборы президента в США

Ранее СМИ писали, что Джей Ди Вэнс после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах выступил с резкой критикой курса и риторики администрации Дональда Трампа – и пытается от него дистанцироваться, чтобы сосредоточиться на собственной политической карьере.

Также сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио может покинуть свой пост, чтобы начать подготовку к президентской гонке.

Вас также могут заинтересовать новости: