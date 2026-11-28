Власти установили, что южнокорейский гигант нарушил чужие патенты.

Флагманская линейка смартфонов Galaxy S25, а также некоторые планшеты Galaxy могут попасть под запрет на импорт и продажу в США. Такое решение вынесла Международная торговая комиссия США (ITC), установившая, что Samsung нарушила патенты японской компании Maxell, связанные с технологиями камер.

Согласно опубликованному уведомлению, ITC выдала предписание о прекращении противоправных действий и запрете на ввоз устройств серии Galaxy S25 в США. С 25 ноября начался 60-дневный период президентского рассмотрения решения. Как отмечает Android Police, на практике Белый дом редко накладывает вето на подобные постановления комиссии (в 2023 году аналогичный запрет затронул умные часы Apple Watch).

Разбирательство началось еще в декабре 2024 года после жалобы Maxell по поводу пяти патентов. В итоге ITC установила нарушение только по одному из них – патенту США № 11,490,004 под названием "Мобильный терминал". В нем описывается принцип работы рамки или направляющей вокруг объектов в видоискателе во время съемки.

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После истечения срока продажи S25, S25+ и S25 Ultra будут прекращены. Уже проданные устройства, а также модели из последних партий с обновленными системами камер под запреты не подпадают. Samsung успела переработать спорную функцию и начала выпускать устройства с измененным ПО, чтобы обойти патент. Чтобы избежать блокировки, компания также может заключить с Maxell лицензионное соглашение, как это ранее сделала Motorola.

На этом Maxell не остановилась: в мае 2026 года компания подала в ITC еще одну жалобу против Samsung, обвинив компанию в нарушении шести других патентов на смартфоны. В этом деле фигурируют более свежие устройства, включая Galaxy S26+, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Ожидается, что решение по новому иску будет вынесено через один-два года, что дает Samsung время либо доработать софт, либо договориться о покупке лицензии.

В начале 2027 года состоится презентация линейки Galaxy S27. В обновленную флагманскую линейку Samsung впервые войдут сразу четыре модели: базовый Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, совершенно новый Galaxy S27 Pro и топовый Galaxy S27 Ultra.

По слухам, линейка Galaxy S27 может лишиться Snapdragon из-за проблем с перегревом. В случае, если оптимизировать процессор не удастся, Samsung может оснастить всю серию исключительно собственным Exynos 2700.

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