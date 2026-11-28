Санкции, нехватка денег, массовый отъезд талантов из страны - все это ставит под большой вопрос все планы Кремля.

Россия активно продвигает развитие искусственного интеллекта и мечтает стать мировым лидером в этой сфере. Но война, которую развязала сама Москва в Украине, фактически "хоронит" эти громкие амбиции Кремля.

Так, российские модели ИИ напрямую зависят от американского и китайского оборудования. А его достать становится все труднее и дороже - именно из-за санкций. Огромные расходы на армию отвлекают ресурсы от других сфер. А технологические таланты из-за войны массово уехали из России, пишет The New York Times.

А в этом году возник еще один новый вызов - украинские дроны ударили по нескольким из самых мощных центров обработки данных России.

Видео дня

Чиновники в Москве утверждают, что технология ИИ якобы способна компенсировать нехватку рабочих рук, вызванную демографическими проблемами России. По прогнозу одного из ведущих демографов, в этом году Россия потеряет из-за уменьшения населения около 820 000 человек. Сюда входят и часть из нескольких сотен тысяч солдат, которые по последним оценкам погибли в Украине за почти пять лет войны, отмечают журналисты.

Как объяснил российский технологический инвестор и предприниматель Степан Гершуни, "речь идет не только о вычислительных мощностях - это также и о доступе к капиталу, доступе к талантам и о желании самих компаний это делать".

"Серьезная попытка создать конкурента сегодня потребовала бы инвестиций в несколько миллиардов или даже десятки миллиардов долларов, - подчеркнул Гершуни. - В нынешнем экономическом климате у российского бизнеса просто нет таких денег. За правительство я говорить не могу, но, кажется, они тратят свои деньги в других направлениях".

Кроме финансовых проблем, война создала для Москвы еще одну головную боль - защиту собственной технологической инфраструктуры. Так, этой осенью украинские дроны поразили несколько российских центров обработки данных - включая объект, который как раз разрабатывал "Сбербанк". А у его главного конкурента "Яндекса" пострадали сразу три таких центра.

В ответ Кремль пытается спрятать свои центры обработки данных подальше от украинских ударов. Во вторник Путин одобрил программу по строительству таких центров в угледобывающих регионах - в Кузбассе и Якутии. Это места, расположенные далеко от украинского фронта. А истощенные угольные шахты там можно будет использовать, чтобы защитить такие объекты от ударов.

Другие новости о ситуации в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в России разворачиваются чистки среди чиновников и военных. Кремль, по всей видимости, стремится наказать тех, кто не обеспечил выполнение поставленных задач, а также возложить на них ответственность за неудачи России в войне.

Кроме того, мы также рассказывали, что газ в России уже дороже, чем в США. Хотя цены на газ в России остаются значительно ниже, чем в Европе, американские потребители платят за газ меньше, чем российские.

Вас также могут заинтересовать новости: