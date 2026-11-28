На некоторых заправках бензин подешевел сразу на 6 гривень.

В субботу, 28 ноября, ряд крупных украинских операторов существенно снизили цены на топливо на своих заправках. Так, на некоторых АЗС бензин подешевел сразу на 6 грн, пишет РБК-Украина.

В сети UPG стоимость бензина UPG 100 снизилась на 6 грн – до 87,9 грн/л. Обычный А-95 подешевел на 4 грн – до 76,9 грн/л, премиум – также на 4 грн, до 78,9 грн/л. Стоимость дизельного топлива снизилась до 91,78 грн/л.

В сети OKKO в субботу снизили цены на 3 грн на все марки бензина и дизельного топлива: новая цена на А-95 составляет 81,9 грн/л, на премиум – 84,9 грн/л, а стоимость дизельного топлива снизилась до отметки 96,9 грн/л.

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В сети WOG субботние скидки также фиксируются на уровне 3 грн за каждый литр. А-95 продается по 81,9 грн/л, премиум – по 84,9 грн/л, дизельное топливо – по 96,9 грн/л.

Во всех трех сетях – UPG, OKKO и WOG – автогаз подешевел на одну гривню – до 61,9 грн/л.

Между тем "Укрнафта" и SOCAR в выходные оставили цены на том же уровне, что и накануне, в пятницу.

Цены на нефть – последние новости

Стоимость топлива на АЗС напрямую связана с ценами на нефть, которые в настоящее время снижаются. Аналитики ожидают значительного её профицита на рынке в следующем году. Поэтому стоимость марки Brent к концу 2027 года может достичь 78 долларов за баррель.

Экспорт российской нефти в этом году превышает все среднегодовые показатели со времени полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Рост этих объемов способствует формированию избытка предложения, который будет определять состояние нефтяного рынка в следующем году. В то же время общая стоимость российских нефтяных отгрузок снизилась до двухмесячного минимума.

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