Германия мобилизовалась как страна. Она подготовилась к тому, что Россия в значительной степени сократит поставки своего газа, несмотря на договоренности.
По данным изданиям Spiegel, такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время видеообращения в субботу, 10 сентября.
По словам германского лидера, сейчас наступили сложные времена. Это чувствуют люди не только в Украине, но и в Европе и остальном мире. Однако ФРГ подготовилась и выстоит.
"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем. […] Германия подготовилась — например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", — сообщил Шольц.
Далее канцлер рассказал, как государство борется с шантажом РФ. На северном побережье ФРГ строятся терминалы сжиженного газа, а газохранилища заполнены на высокий процент. Для обеспечения населения электричеством в Германии продолжат работать атомные электростанции и будут запущены угольные.
Остановка "Северного потока"
- 31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".
- Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.
- Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.
- "Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.
- Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.
- Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.
- Тем временем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.