По словам канцлера, сложность текущих времен чувствуют люди во всем мире, в том числе в Европе.

Германия мобилизовалась как страна. Она подготовилась к тому, что Россия в значительной степени сократит поставки своего газа, несмотря на договоренности.

По данным изданиям Spiegel, такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время видеообращения в субботу, 10 сентября.

По словам германского лидера, сейчас наступили сложные времена. Это чувствуют люди не только в Украине, но и в Европе и остальном мире. Однако ФРГ подготовилась и выстоит.

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"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем. […] Германия подготовилась — например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", — сообщил Шольц.

Далее канцлер рассказал, как государство борется с шантажом РФ. На северном побережье ФРГ строятся терминалы сжиженного газа, а газохранилища заполнены на высокий процент. Для обеспечения населения электричеством в Германии продолжат работать атомные электростанции и будут запущены угольные.

Остановка "Северного потока"

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

Крупнейший импортер газа в Германии объявил о прекращении закупок энергоносителя из РФ. А по данным СМИ, в Евросоюзе договорились об ограничении цены на российский газ.

Тем временем РФ прибегла к прямому шантажу. Она пообещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" после снятия санкций.

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