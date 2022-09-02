Урсула фон дер Ляйен напомнила, что европейские хранилища были заполнены на 80%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести ограничения цен на российский газ. Газовые хранилища в Евросоюза заполнили на 80%.

Об этом пишет La Stampa.

"Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу", - заявила европейский политик.

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При этом она указала, что потолок цены нужен, чтобы "дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком". Она указала, что эта граница может быть предложена на уровне руководства валютного блока.

Как ранее сообщал УНИАН, Евросоюз будет продолжать сокращать закупку голубого топлива у России. Если к началу полномасштабной войны РФ против Украины доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов.

Согласно планам Европейского союза, запасы газа в хранилищах должны были достигнуть ометки в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это раньше. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 августа сообщила, что европейские газовые хранилища заполнили на 80% с опережением графика.

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