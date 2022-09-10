В Брюсселе прошло внеочередное заседание ЕС по энергетическому кризису.

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что в Евросоюзе хотят ограничить цену на весь импортируемый газ в ЕС, а не только российский.

Об этом сообщает Польское радио.

Внеочередное заседание в Брюсселе, которое состоялось 9 сентября, было посвящено борьбе с энергетическим кризисом и мерам, которые приведут к снижению высоких цен на энергоносители.

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Министр рассказала об обсуждении и определенных противоречих по вопросам разграничения трубопроводов и сжиженного газа.

"Общий вывод таков, что для всего импортируемого газа это решение, которое мы хотели бы видеть в этом окончательном пакете", - пояснила Москва.

Министр рассказала, что в Евросоюзе нет единства в вопросе обязательного сокращения потребления электроэнергии: страны Северной Европы выступают за такое сокращение, остальные страны его не поддерживают.

Москва заявила, что Польша также выступает против принятия подобных решений.

"Каждая страна имеет свои национальные инструменты, знает свою специфику ситуации. Мы не можем представить себе разработку универсального механизма при таком диверсифицированном функционировании нашей энергетики", - пояснила она.

Уже на следующей неделе Еврокомиссия должна представить четкие предложения, которые в конце месяца будут утверждены министрами энергетики стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, 10 стран Евросоюза требуют ввести ограничения на цены на газ для всех поставщиков.