Владельцам iPhone рекомендуют как можно скорее проверить наличие обновлений.

28 ноября пользователи iPhone начали получать системные уведомления от официального аккаунта Telegram. В сообщении говорится, что старые версии iOS содержат опасные уязвимости, из-за которых личные данные и аккаунты находятся под угрозой.

Мессенджер настоятельно рекомендует как можно скорее установить самую свежую версию iOS. Ситуацию также прокомментировал основатель Telegram Павел Дуров. Он опубликовал скриншот рассылки и отметил, что владельцы смартфонов Apple сейчас подвергаются массовым атакам хакеров.

По словам Дурова, если операционная система на iPhone хоть немного устарела, злоумышленникам может быть достаточно того, что пользователь просто откроет зараженный сайт в браузере, чтобы получить доступ ко всем данным на телефоне.

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Глава мессенджера не стал раскрывать технические детали: он не уточнил, какие именно версии iOS считаются опасными, кто стоит за атаками и сколько людей уже пострадало. Само по себе получение уведомления от Telegram не означает, что смартфон взломан – это предупреждение для тех, кто давно не обновлял смартфон.

Чтобы защитить устройство, достаточно зайти в "Настройки" iPhone, открыть раздел "Основные", выбрать пункт "Обновление ПО" и загрузить актуальную прошивку.

Похожий способ взлома через обычное посещение веб-страниц уже применялся в середине ноября. Тогда специалисты по кибербезопасности обнаружили вредоносный код на сайтах почти двухсот крупных организаций, включая BBC, CNN и IKEA. Скрипт незаметно атаковал зашедших на страницу владельцев iPhone с устаревшими системами (от iOS 13 до iOS 18), пытаясь украсть данные банковских карт и подменить адреса криптокошельков.

Предупреждение Telegram появилось на фоне целой серии крупных кибератак за последние недели, от которых пострадали криптобиржа Binance, менеджер паролей 1Password и ряд американских ведомств.

В конце ноября Telegram получил крупное обновление 13.3, главным нововведением которого стала полноценная лента новостей с персональными рекомендациями. Кроме того, разработчики интегрировали поддержку сторонних ИИ-агентов.

Ранее УНИАН рассказывал, как удалить Telegram-аккаунт и что произойдет с переписками.

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