Чем больше будет разрушено генерации, тем больше будут применяться ограничения для потребителей.

Украинские энергетики рассматривают наиболее жесткие сценарии ударов по энергосистеме и знают, как действовать при разных степенях разрушений энергообъектов.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, украинские энергетики рассматривают наиболее жесткие сценарии последствий ракетных атак россиян на инфраструктуру.

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"Речь идет о том, что мы как государство должны быть готовыми к чему-угодно. И нами просчитывается, как будет работать энергосистема при различных уровнях разрушений, и это важно, чтобы граждане понимали, что мы знаем, что делать в разных ситуациях", - сказал он.

Однако он отметил, что сейчас энергосистема Украины является целостной, и ограничения потребления направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность застабилизировать. Они свидетельствуют не о развалившейся энергосистеме, а наоборот - о том, что мы все еще контролируем то, что происходит в энергосистеме", - сказал глава компании.

Кудрицкий отметил, что чем больше будет разрушено генерации, тем больше будут применяться ограничения потребителей. При этом, эти ограничения будут пропорционально разделены между всеми регионами Украины.

Он также сообщил, что в конце октября некоторые энергоблоки выходят из плановых ремонтов, а это позволит покрыть растущий спрос на электроэнергию из-за наступления холодов.

"Хочу призвать наших граждан не прекращать экономить электроэнергию. В такие тяжелые дни, как сегодня, после сильных обстрелов инфраструктуры и электростанций, которые состоялись вчера, нам всем нужно экономить не только в пиковые часы, а в принципе в течение дня экономно относиться к энергоресурсам", - добавил он.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

19 октября оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно поврежден в результате российских обстрелов.

В Офисе президента заявили, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии.

Кроме того, с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

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