Российские оккупанты уже десять дней непрерывно лупят ракетами и дронами по украинским электростанциям и электросетям. УНИАН узнавал, какой запас прочности имеет отечественная энергосистема, и как наша страна и каждый гражданин могут ответить российским террористам.

Уже дважды подряд россияне проводят свой кровавый обряд, начиная рабочую неделю с массированных обстрелов ракетами и дронами нашей родной земли. Сейчас основная цель рашистів - разрушение украинской энергетической системы для того, чтобы зимой страна сидела без света, тепла и воды. И это несмотря на то, что в самой России регулярно происходят взрывы на электростанциях и уже и самолеты с неба на жилые дома падают.

На фоне позорных поражений российской армии на поле боя и значительных внутренних проблем, кремлевским пропагандистам нужно отвлекать зомбированных россиян историями смертей и страданий украинцев. Очевидно, им это очень нравится.

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Кремлевским старым маразматикам и не понять, что вся эта ярость Орды только сплачивает украинцев. А вот тотальная тьма в головах и душах русских в конце концов снесет и сам диктаторский режим.

"Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако есть высокая вероятность, что жесткая тактика бомбардировок энергетики и гражданского населения продолжится. А это значит, что Украине нужно подготовить ответ на этот сложнейший вызов.

Большую часть электроэнергии производят атомные электростанции

Каким он может быть, в среду на совещании с участием президента проделывали чиновники, представители местной власти и энергетических компаний Украины. По сообщениям пресс-службы главы государства, были обсуждены сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз различной степени опасности. Участники согласовали необходимые мероприятия на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах.

Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии. Президент Владимир Зеленский поставил задачу муниципальным властям и энергетикам оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

Российский энергетический терроризм

В последние годы большую часть электроэнергии в Украине производят атомные электростанции. Этот вид генерации называют базовым, то есть блоками АЭС невозможно маневрировать, ведь для того, чтобы включить или отключить блок, нужно два дня.

А объемы потребления электроэнергии в течение суток разные, соответственно нужна гибкая генерация для балансировки – это теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, которые могут включаться и отключаться от системы в течение нескольких часов. На них ложится треть производства электроэнергии в стране.

Запорожскую атомную электростанцию враги пытаются у нас грубо отнять, применяя ядерный шантаж: держат в заложниках весь персонал и саму станцию в Энергодаре, которая, кстати, является крупнейшей в Европе и в зимние период производила четверть всей электроэнергии в стране.

Наши ТЭС и ТЭЦ рашисты подвергают прямым актам терроризма, снова и снова пытаясь попасть по ним ракетами и дронами. За десять дней ракетные атаки были осуществлены на критически важные энергетические объекты по всей Украине: теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и подстанции. По словам президента Владимира Зеленского, от этих обстрелов пострадала треть украинских электростанций.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что две тепловые электростанции энергохолдинга в результате российских обстрелов получили сильные повреждения. На обеих ТЭС повреждены именно те объекты, которые являются критическими для их работы, без которых они нормально работать не могут, поэтому быстро восстановить функционирование станций будет трудно.

До февраля 2022 года украинская энергетическая система работала синхронизированно с системами России и Беларуси

В украинской энергокомпании абсолютно уверены, что российские военные не могли бы нанести столь значительных разрушений без наводки со стороны российских энергетиков.

"Я в этом уверен на сто процентов в том, что без специальных знаний о том, как работает энергосеть, какие объекты являются важными и почему, невозможно быстро разрушить энергосистему. Она сооружалась во времена Советского Союза и имела многоуровневую защиту для таких ситуаций. Для того, чтобы ее разрушить, нужно знать куда бить", - сказал Сахарук.

Защита энергетических объектов

Стоит напомнить, что до февраля 2022 года украинская энергетическая система работала синхронизировано с системами России и Беларуси, и, как выходцы из "совка", все они строились по одному принципу. Поэтому кровавые русские знают, куда надо целить.

Тем не менее, наша страна должна сделать все, чтобы врагам не удавалось легко поражать энергетические цели, а нанесенный вред не влиял существенно на жизнь страны.

Первое и основное - это современные и эффективные средства противовоздушной обороны, которые должны предоставить Украине западные партнеры, или разработать украинская оборонная промышленность. Второе - это существенное снижение потребления электрической энергии в стране, чтобы легче балансировать системой.

Исполнительный директор ДТЭК считает, что энергетики самостоятельно могут защитить свои объекты лишь от небольших взрывных устройств или осколков. Для отражения ракетных атак требуется серьезное оружие.

"Имея такого соседа, как Россия, у каждого энергетического объекта мы будем вынуждены поставить эффективные средства перехвата дронов, как это работает, например, в Южной Корее, когда на домах многоэтажных домов стоят крупнокалиберные пулеметы", - сказал Сахарук.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что ситуация для наших энергетиков действительно сложная и сейчас приходится прилагать много усилий для того, чтобы удерживать стабильные поставки электричества украинским потребителям.

"Устойчивость энергетической системы мы доказали практикой, что она является фантастической. Я уверен, что любая европейская страна, если бы она потеряла то, что потеряла Украина, уже была бы без электричества, без питания и включали бы на 2-4 часа в сутки максимум", - сказал он.

После последних ракетных ударов по нашим городам во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на десять процентов

Но, к сожалению, этот запас прочности не бесконечен. Частично повреждена национальная энергосистема должна снизить нагрузку, поэтому очень важно, чтобы именно в пиковые часы энергетики получили помощь от украинцев.

"Шаг за шагом нам становится все сложнее удерживать эти удары. Сейчас энергетики нуждаются в помощи от каждого украинца, и эти призывы экономить в пиковые часы, возникают не просто так", - сказал он.

Дать дополнительную стабильность энергосистеме

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что профильные ведомства разработали детальный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения.

По его словам, после последних ракетных ударов по нашим городам во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на десять процентов, а в центральном регионе - на восемь процентов.

Оператор объединенной энергосети "Укрэнерго" сообщил, что благодаря экономии со стороны граждан, шесть дней после террористической атаки агрессора на наши электросети диспетчерский центр не применял принудительных отключений в вечерний пик потребления.

"Хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии - это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов", - подчеркнул глава правительства.

Он призвал наших граждан, с 17 до 23 часов не пользоваться стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Также нужно ограничить использование электрочайников и электроплит. Необходимо выключать свет в помещениях, где не находятся люди, и перенести ремонтные работы на дневное время.

В свою очередь представители бизнеса должны выключить вывески и излишнее освещение. "Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме", - подчеркнул Шмыгаль.

Привыкаем к экономному потреблению

Экономное потребление электричества – это чрезвычайно важная задача для всей страны. Украинским энергетикам нужно время, чтобы после обстрелов восстановить подачу света в наши дома. Массированные воздушные атаки, которые продолжаются, сделают восстановление более сложным и долгим. Поэтому всем нам нужно кардинально пересмотреть свой образ жизни и правила пользования энергоприборами.

Украинцы, которые сознательно ограничивают собственное потребление, помогают энергетикам выполнять свою работу

Немало технологических радостей цивилизации, несмотря на компактные размеры, являются достаточно мощными потребителями электроэнергии.

В "Укрэнерго" рассказали, что каждый включенный в часы пик электрочайник, фен, кондиционер, стиральная машина или даже обычная лампа накаливания забирают у сотен других потребителей возможность вообще позаботиться о себе: зарядить телефон или включить одну лампочку "экономку".

"А если вы не включаете электрочайник, - это дает возможность 120 людям заряжать в это время смартфоны или включить 160 LED-ламп", - сообщили в компании.

Генеральный директор энергохолдинга "Yasno" Сергей Коваленко подчеркивает: если в пиковый час украинцы массово снижают потребление, то это означает, что вместо аварийных отключений, некоторые районы города остаются со светом

"Обычная рядовая семья в городе Киеве может снизить потребление без каких-либо цивилизационных потерь для своей жизни. Во-вторых, нужно учитывать энергоемкость каждого прибора и смещать его использования на пик часа", - сказал он.

Коваленко подчеркнул, что нужно готовиться к тяжелой зиме и возможным неожиданным ситуациям. Стоит иметь заряженные павер-бенки, теплую одежду, запас еды и воды на 1-3 дня.

Зима и начало отопительного сезона становятся все ближе. Традиционно в эту холодную пору будет расти и потребление электроэнергии. Чтобы успешно пройти отопительный период в условиях регулярных ракетных атак, украинцам следует помнить: от того, насколько разумно и бережно мы относимся к потреблению электричества утром и вечером напрямую зависит, будут ли аварийные отключения света.

Конечно, в большинстве наши граждане не могут повлиять на физическую защиту национальной энергосистемы и отдельных объектов, однако каждый из нас может ответить агрессору гибкостью и разумным подходом в потреблении. Украинцы, которые сознательно ограничивают собственное потребление, помогают энергетикам выполнять свою работу: балансировать энергосистему и восстанавливать поврежденные врагом сети. Будем делать правильные маленькие вещи и сделаем большое дело для себя и страны.

Анна Бредихина