По состоянию на 28 февраля энергетика Украины работает стабильно в автономном режиме.

В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Система работает стабильно, частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц. Об этом сообщает Укрэнерго. Украина контролирует все важные объекты энергетической инфраструктуры.

"Информация о захвате Запорожской АЭС оккупантами - фейк! НАЭК "Энергоатом" сообщает, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме", - говорит пресс-служба.

Принудительные отключения электроэнергии не требуются и не применяются. Выключать вечером часть электроприборов не нужно.

"Сохраняя привычный режим электропотребления, вы помогаете нашим энергетикам держать равновесие в энергосистеме, что является важным условием для ее стабильной работы", - сообщает Укрэнерго.

По данным пресс-службы, с началом военных действий потребление электроэнергии украинцами снизилось. Почти все виды электростанций работают на пониженной мощности, некоторые энергоблоки остановлены из-за низкого потребления.

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