В Энергоатоме провели заседание рабочей комиссии по вопросам Коллективного договора

Документ перезаключается каждый год, после рассмотрения всех замечаний и предложений.

В среду, 12 августа 2020 года, в ГП «НАЭК «Энергоатом» состоялось запланированное заседание рабочей комиссии по вопросам внесения изменений в Коллективный договор Компании на 2020–2021 год.

Представители профсоюза Энергоатома, дирекции Компании и всех обособленных подразделений, а также городов-спутников АЭС обсудили варианты изменения Коллективного договора ГП «НАЭК «Энергоатом».

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Вице-президент по развитию Энергоатома Герман Галущенко, выступая на заседании комиссии, заверил всех, что, несмотря на кризисный период и для экономики страны в целом, и для украинского энергорынка, и для Компании в частности, а также финансовые затруднения, которые в настоящее время испытывает Компания, у коллектива НАЭК «Энергоатом» нет поводов для волнений.

По словам Германа Галущенко, главной ценностью для Компании являются ее сотрудники. Один из приоритетов политики ДП НАЭК «Энергоатом» как ответственного работодателя – забота о коллективе, обеспечение достойных условий труда всем профессиональным кадрам и недопущение их оттока. Поэтому никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на комфорте и благополучии сотрудников НАЭК, не предвидится.

Для справки:

Коллективный договор является одним из основополагающих документов, определяющим трудовые отношения ДП «НАЭК «Энергоатом» и всех его сотрудников.

Документ перезаключается каждый год, после рассмотрения всех замечаний и предложений.

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