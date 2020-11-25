Это позволит получать актуальную информацию о развитии водородной энергетики в ЕС и участвовать в мероприятиях, направленных на внедрение новейших водородных технологий.

ГП "НАЭК "Энергоатом" вошло в Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), созданный летом этого года Европейской Комиссией. Компания получила официальное уведомление о ее включении в Альянс и приглашение принять участие в Европейском форуме по водороду, который состоится 26-27 ноября 2020 года.

Членство в Альянсе предоставит НАЭК "Энергоатом" возможность получать актуальную информацию о развитии водородной энергетики в странах ЕС и участвовать в мероприятиях, направленных на внедрение новейших водородных технологий.

Глава Энергоатома Петр Котин отметил, что присоединение к Европейскому альянсу чистого водорода стало логическим продолжением курса Компании на внедрение новых перспективных проектов в сфере использования водорода. "Наша цель – эффективное использование мощностей украинских атомных электростанций, а в глобальном смысле – укоренение "зеленых" технологий в энергетике для противодействия климатическим изменениям. Энергоатом имеет бесспорный потенциал, чтобы стать одним из лидеров водородной энергетики не только в Украине, но и в Европе, обеспечивая углеродно-нейтральное производство водорода на атомных электростанциях", - отметил руководитель НАЭК "Энергоатом".

Он подчеркнул, что широкомасштабное применение водорода будет иметь смысл только в случае, если этот энергоноситель будет производиться экологически чистой генерацией, которой очевидно является атомная энергетика.

К Европейскому альянсу чистого водорода уже присоединились ведущие энергетические и промышленные компании Европы, среди которых Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group и многие другие.

Напомним, что 4 сентября 2020 года ГП "НАЭК "Энергоатом" заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с НАК "Нафтогаз Украины". В этом документе обе компании договорились о совместной проектной деятельности для обеспечения перехода Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года.

Для справки

8 июля 2020 года Еврокомиссия опубликовала "Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы" и создала Европейский альянс чистого водорода, в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и другие.

Задача Альянса заключается в привлечении инвестиций и обеспечении спроса на водород как на источник энергии - путем реализации проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности (сталелитейная, химическая и др.).

Совокупные инвестиции в восстанавливаемый водород в ЕС могут составить 470 миллиардов евро до 2050 года. Членство в Альянсе является бесплатным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН